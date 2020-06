Jim Keller, ingénieur vétéran, quitte Intel

Peu après avoir annoncé sa prochaine génération de processeurs, Intel vient de subir un coup dur : Jim Keller, ingénieur vétéran dans le secteur des puces électroniques, vient d’annoncer sa démission de chez Intel, effective dès maintenant, à cause de « raisons personnelles. » Il restera cependant disponible pendant six mois en tant que consultant, afin de faciliter autant que possible la transition. Il s’est de plus engagé à travailler exclusivement pour Intel pendant cette période, afin de permettre une arrivée la plus facile possible pour son successeur. Il occupait précédemment au sein de la firme un poste où il travaillait à faciliter le processus de développement, tout en concevant des plateformes supposées aider l’entreprise à mettre au point ses futurs produits.

Après avoir travaillé pour les plus grands comme Apple, Tesla, AMD, et Intel qu’il a rejoint en 2018, il a contribué à des projets de taille, notamment sur les processeurs A4 et A5 pour les iPhone. Aussi, c’est sans surprise que le chief engineering officer Murthy Renduchintala a envoyé un mémo interne saluant et remerciant Keller pour son travail. « Beaucoup d’entre nous ont pu assister à la technique sans faille en design de CPU, » a-t-il déclaré. « J’ai personnellement beaucoup apprécié ses efforts pour nous aider à faire progresser les produits Intel. »