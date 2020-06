Un cadre Riot Games démissionne après ses commentaires sur George Floyd

Après la mort de George Floyd, élément déclencheur des mouvements sociaux qui ont embrasé les Etats-Unis avant de déferler sur le monde entier, nous sommes entrés dans le bal des relations publiques, où toutes les entreprises majeures ont montré leur soutien officiel au mouvement Black Lives Matter, de façon plus ou moins théâtrale. Cynisme des équipes marketing qui voient là l’occasion de faire une opération pub’ à moindre frais ou véritable soutien basé sur une sensibilité au mouvement réclamant l’égalité raciale, on vous laissera seuls juges. Quoi qu’il en soit, difficile de nier que la tolérance zéro est désormais bien plus populaire qu’avant.

Ron Johnson, Global Head of Consumer Products chez Riot Games, avait ainsi déclaré que le meurtre de Floyd avait avant tout été causé par son « style de vie criminel. » Ce qui avait bien entendu causé un tollé auprès de la communauté, auquel le studio avait répondu en affirmant qu’il s’agissait là de propos détestables, qui vont à l’encontre de ses valeurs. Aussi, Johnson avait annoncé via Nicolo Laurent, PDG de Riot Games, sa démission. Ce dernier avait alors publié en interne un message, rappelant que même si « tout le monde a le droit d’avoir une opinion politique, [Johnson] a fait une grossière erreur de jugement dans ce cas. »