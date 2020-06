Dark (Netflix) : une bande annonce pour l’ultime saison de la série fantastique

Après une première saison absolument géniale et une seconde saison un poil moins étourdissante, la série Dark s’apprête à baisser le rideau avec sa troisième et ultime saison. S’appuyant largement sur la thématique du voyage dans le temps et des paradoxes temporels, Dark devra retrouver toute l’intelligence de scénario de la saison 1 si elle ne veut pas se finir en demi-teinte (à l’instar de nombre de séries Netflix serait-on tenté de rajouter…). Le trailer du Final permet de garder l’espoir d’un vrai retour aux sources, à cette alchimie quasi diabolique qui parvenait à mêler à la perfection le drame presqu’intimiste avec une trame de S.F à la fois complexe et intelligente (sans oublier l’interprétation impeccable des acteurs de la série). Dark Saison 3 sera disponible sur Netflix le 27 juin prochain.

