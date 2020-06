GTA 5 annoncé sur PS5, avec la sortie pour 2021

La conférence de Sony dédiée aux jeux prévus sur PlayStation 5 a commencé et la première annonce a concerné Grand Theft Auto V. Le célèbre jeu de Rockstar Games a fait ses débuts sur la PlayStation 3, avant de connaître une version améliorée sur PlayStation 4. Ce sera la même chose pour la PlayStation 5.

En effet, Grand Theft Auto V sera disponible sur PlayStation 5 en 2021. Peu de détails sont communiqués pour l’instant, si ce n’est que l’expérience sera améliorée par rapport à celle proposée sur PlayStation 4. Aucune image de la version PlayStation 5 n’a été montrée pour l’instant.

Une précision a été faite pendant la conférence en ligne : les propriétaires d’une PlayStation 5 auront accès à GTA Online gratuitement au lancement en 2021. L’abonnement PlayStation Plus sera requis pour en bénéficier. De plus, les joueurs qui ont Grand Theft Auto V sur PlayStation 4 ont le droit à un million de dollars dans le jeu chaque mois s’ils jouent sur GTA Online jusqu’à la sortie de GTA Online sur PlayStation 5.

Pour rappel, Grand Theft Auto V est sorti pour la première fois en septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. La version PlayStation 4 et Xbox One a débarqué en novembre 2014. En avril 2015 est arrivée la version PC. Et voilà maintenant la version PlayStation 5 pour 2021.

Dans un communiqué publié après l’annonce de Sony, Rockstar fait savoir que Grand Theft Auto V sera proposé sur PlayStation 5 et Xbox Series au second semestre de 2021 avec des graphismes améliorés. Une version seule de GTA Online (sans le mode solo) sera également disponible au second semestre de 2021, gratuitement sur PlayStation 5 pour les trois premiers mois.