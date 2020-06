No Man’s Sky : le jeu passe cross-play sur PC, PS4, Xbox One, PSVR et SteamVR

Conspué par les joueurs lors de sa sortie en 2016, No Man’s Sky semblait voué à devenir l’un des jeux vidéo les plus honnis de sa génération. C’était sans compter sur la pugnacité de Hello Games qui après des années de travail et une bonnes quinzaine de grosses mises à jour est parvenu à « renverser la table ». L’Open-world spatial est désormais cité comme une totale réussite du genre bénéficiant d’un suivi exemplaire, avec un volume de contenus et d’options frôlant cette fois le fantasque (Mechas, vaisseaux organiques, fonds marins détaillés, faune enrichie, véhicules en tous genres, multijoueurs, commerce, fabrication de bases, choix de la vue TPS/FPS, réalité virtuelle, etc.). Dès demain, Hello Games va parachever son œuvre : No Man’s Sky sera cross-play PC, PS4 et Xbox One, ce qui signifie que les joueurs Xbox/PS4/PC pourront jouer sur une même map de NMS (et se voir bien entendu). Mieux encore, le cross-play s’étend aux versions VR du jeu (PSVR et SteamVR).