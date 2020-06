Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 : le film d’animation rentre en production !

Spider-Man: Into the Spider-Verse a été l’une des sensations de l’année 2018. Le film d’animation produit par Marvel Entertainmentet Sony Pictures Animation parvenait à éblouir le spectateur grâce à sa technique d’animation hybride mélangeant le style des Comics à celui de l’animation traditionnelle mais aussi grâce à sa mise en scène aussi virevoltante que l’homme-araignée en personne. Placer le jeune afro-américain Miles Morales dans la peau de Spidey était un choix aussi audacieux que payant (et visionnaire au vu des évènements actuels). Ce petit bijou de l’animation a tout raflé l’année suivant sa sortie ; Oscars, Bafta, Golden Globe, Critic’s Choice Movie Award, Prix Hugo, Into the Spider-Verse n’a raté aucun prix… ce que même un film Disney n’avait jamais réalisé. Même si le nombre d’entrées en salles n’a pas vraiment été au niveau de la critique élogieuse, Sony a rapidement programmé une suite… qui vient de rentrer en production ! Nick Kondo, lead animator chez Sony Imageworks, vient de confirmer la bonne nouvelle sur son compte Twitter. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 sortira en salles le 7 octobre 2022.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020