Le français NACON tiendra une conférence le 7 juillet pour y parler jeux et accessoires

L’E3 annulé, les studios ont commencé à se replier sur des conférences et présentations en ligne. C’est aussi le cas du français NACON, qui est à la fois accessoiriste – principalement des manettes de jeu mais aussi des souris… et des tapis de souris – et producteur de jeux vidéo. La filiale de Bigben Interactive vient d’annoncer via Twitter qu’elle tiendra une conférence 100% digitale le 7 juillet prochain à 19 heures. L’évènement NACON Connect arrosera large. NACON précise en effet qu’il y sera question « d’annonces, 1ères images de gameplay, informations exclusives sur nos jeux et accessoires ». Côté jeu, on devrait avoir des nouvelles de WRC 9, Werewolf : The Apocalypse, Test Drive Unlimited, Tennis World Tour 2, ou bien encore du très prometteur Rogue Lords. Du lourd donc.

