Impression 3D : des nouvelles méthodes permettraient de créer des « robots métamorphes »

Les « soft robots » représentent un des progrès les plus importants du monde de la robotique depuis des années. Des tailles plus variées, du tout petit au très grand, des capacités d’adaptation clairement accrues à l’environnement et aux différentes tâches qui pourraient leur être confiées, on y voit ainsi la prochaine étape naturelle dans l’univers des robots. Et leur conception va très certainement être facilitée de façon considérable grâce à une nouvelle méthode découverte par une équipe de chercheurs travaillant à la Rice University.

Cette nouvelle technique d’impression 3D, que les scientifiques ont appelé « 4D », permet de concevoir des objets basés sur un matériau spécial qui change automatiquement de forme dans différents cas : changements de température, pression, courant électrique… Cette méthode n’est cependant pas sans défauts : il est impossible d’imprimer des structures sans support, ce qui vient quelque peu limiter les formes que l’on peut produire. De plus, ce genre de procédés ne serait pas encore prêt pour une production à grande échelle, ce qui repousse donc de plusieurs années son utilisation concrète dans le monde entier. Mais l’attente sera très certainement justifiée tant les possibilités ouvertes par une telle technique sont variées.