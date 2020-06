Les employés Microsoft ne veulent plus travailler pour la police

Alors que de nombreuses entreprises prennent position de façon plus ou moins forte contre le racisme institutionnalisé au sein de la police américaine, certains employés ne veulent pas attendre les décisions des cadres pour donner leur opinion. Un groupe de travailleurs de Microsoft vient en effet d’adresser une lettre à la tête de la firme, dans laquelle il est tout simplement demandé au géant de l’informatique d’abandonner et d’annuler tous ses contrats actuellement en cours pour les forces de l’ordre.

Le mail en question a fini par fuiter sur un groupe Facebook dédié aux employés junior de l’entreprise. On voit ainsi qu’elle est adressée directement à Satya Nadella et Kurt DelBene, respectivement PDG et vice-président exécutif de la société, et qu’elle a été partagée et copiée auprès de 250 soutiens. Les salariés demandent notamment la fin des contrats avec les agences de maintien de la loi, mais aussi d’autres actions plus concrètes, comme le soutien de la proposition visant à démilitariser la police de Seattle. La page Facebook en question, qui compte aujourd’hui près de 10.000 membres, avait déjà été utilisée par les activistes de l’entreprise auparavant.