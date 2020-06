The Last of Us (série HBO) : le réalisateur de la mini-série Tchernobyl aux commandes du pilote

HBO a mis le paquet pour s’assurer de la qualité de production de la série The Last of Us, une série bien sûr adaptée du célèbre jeu vidéo de Naughty Dogs. A quelques jours de la sortie du très attendu The Last of Us II (PS4), HBO annonce que Johan Renck, réalisateur de la saisissante mini-série Tchernobyl, sera aux commandes du pilote de la série. Rappelons qu’au mois de mars dernier, Craig Mazin, le scénariste de Tchernobyl, avait déjà rejoint l’équipe de The Last of Us.

Le scénario de cette nouvelle série HBO sera d’ailleurs écrit à deux mains par Neil Druckman (le concepteur du jeu chez Naughty Dogs) et Craig Mazin. HBO est en charge de la distribution de la série, mais cette dernière sera produite en majorité par PlayStation Productions, une nouveau studio de production Sony entièrement dédié aux adaptations ciné ou série de grosses licences PlayStation.