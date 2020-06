Cyberpunk 2077 : Stadia rate la sortie, et autres infos sur le prochain jeu phare de CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 est sans aucun doute le AAA le plus attendu de l’année… par une grande majorité de joueurs (et sur toutes les plateformes qui plus est). La future pépite de CD Projekt Red continue de livrer quelques secrets avant le livestream Night city Wire du 25 juin. Le site Gamestar affirme être parvenu à glaner quelques infos inédites sur le jeu et sur son développement. On apprend ainsi que pas moins de 700 développeurs auraient participé au projet et que nombre d’entre eux participent encore activement à la phase de débug. Chaque quête proposée dans le jeu (il y en aura beaucoup) disposera de plusieurs embranchements narratifs et de plusieurs fins. D’une manière générale, l’arbre des « possibles » des différentes missions de Cyberpunk serait trois fois plus étoffé que pour The Witcher.

Gamestar affirme en outre que les milliers de PNJ qui peuplent l’univers de Cyberpunk ont leur propre vie et vaquent réellement à leurs occupations tout au long de la journée, un peu à la façon d’un… Shenmue ! Last but lot least, le moteur de combat au corps à corps aurait été considérablement affiné et amélioré depuis la dernière démo du jeu. L’autre info Cyberpunk du jour, c’est le retard à l’allumage de Stadia. Cyberpunk 2077 sortira en effet le 17 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, mais le service de Google manque toujours à l’appel, et Google ne semble pas pressé d’indiquer une date de sortie. Il n’est pas sûr que ce retard dérange grand monde au final…