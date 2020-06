SpaceX enchaine les réussites : après le vol du Falcon Heavy (et de sa Tesla rouge « Starman ») et le premier essai habité de la capsule Crew Dragon, la première firme spatiale privée a déjà les yeux tournés vers l’avenir, c’est à dire vers Mars. Dans un mail envoyé à ses troupes, Elon Musk enjoint ses employés à faire du Starship la « top priorité de SpaceX ». Les équipes d’ingénieurs et de scientifiques doivent « immédiatement et dramatiquement » accélérer le développement de l’ex-BFR (« Big Fucking Rocket »). L’autre priorité (la seule « autre » pourrait-on rajouter) consiste à sécuriser les risques du retour de la capsule Dragon avec les deux astronautes américains à son bord. L’immense fusée Starship, dont l’un des prototypes a explosé le 29 mai dernier, servira à terme à des missions au delà de l’orbite terrestre, comme le prochain projet lunaire de la NASA (avec sans doute une femme astronaute à sa tête) programmée pour 2024/2025, et bien évidemment, la première étape d’une colonisation de Mars (à l’horizon 2030/2035).