Google : les États américains veulent démanteler la division de technologie publicitaire

Google est une nouvelle fois dans le viseur des États américains qui planchent sur un démantèlement non pas du groupe, mais de sa division de technologie publicitaire sur de possibles violations des règles en matière de concurrence.

Le département de la Justice et quasiment tous les procureurs généraux d’État ont ouvert des enquêtes sur les pratiques potentiellement anticoncurrentielles de Google, selon les informations de CNBC. Les enquêtes menées au niveau fédéral se concentrent sur de possibles biais de recherches, la publicité et la gestion du système d’exploitation Android.

Les critiques ont déclaré que Google regroupe ses outils publicitaires de sorte que ses concurrents ne peuvent pas se permettre d’égaler ses offres et que son exploitation des résultats de recherche, de YouTube, de Gmail et d’autres services entrave la concurrence publicitaire.

Une fois que les procureurs généraux déposeront leur plainte, ils disposeront d’un certain nombre d’outils pour signaler leur intention de pousser au démantèlement de la division de technologie publicitaire.

« Nous poursuivons les enquêtes en cours menées par le ministère de la Justice et le procureur général Paxton, et nous n’avons aucune mise à jour ou commentaire sur les spéculations », a indiqué Google à CNBC. « Les faits sont clairs, nos produits publicitaires numériques sont en concurrence avec des centaines de concurrents et de technologies dans un secteur très concurrentiel et ont contribué à réduire les coûts pour les annonceurs et les consommateurs », ajoute le groupe.