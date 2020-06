L’édition vidéo arrive sur Telegram

Telegram, application de messagerie que l’on connaît principalement pour sa sécurité et son respect de la vie privée, arguments principaux avancés par les développeurs, vient de s’étoffer en ajoutant de nouvelles fonctions que l’on attendait pas forcément. Un nouveau billet sur le blog de l’app vient en effet d’annoncer que des outils d’édition photo et vidéos, entre autres choses, vont arriver dans la dernière mise à jour. Et la description de ces nouveautés n’a pas peur de les vanter, avançant qu’il s’agit d’améliorer « de l’éditeur photo le plus puissant jamais mis au point dans une app de messagerie. »

On ne peut effectivement nier le côté complet de l’outil : amélioration facile de la qualité des vidéos, ajustement du contraste, de la saturation ou de la luminosité, mais aussi la possibilité de dessiner dessus, d’ajouter des stickers animés, et de régler le zoom. On peut également faire des gifs sans difficulté, et l’écran de sélection de ces images animées a été revu, avec une section « trending », un meilleur temps de chargement, mais aussi des onglets pour accéder aux récemment utilisés, ainsi qu’aux emojis.