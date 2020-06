Allemagne : les stations-service devront pouvoir charger les voitures électriques

Avec un plan de relance à 130 milliards d’euros, l’Allemagne compte bien pousser les voitures électriques sur le marché, et s’assurer que le pays sera prêt à les recevoir. C’est pourquoi le gouvernement a pris la décision de rendre obligatoire la présence de stations de charge pour véhicules électriques dans toutes les stations-service du pays. Le but, à terme, est de réduire le nombre de véhicules particulièrement polluants et émetteurs de particules fines, notamment par l’utilisation de taxes spéciales supposées mettre en avant les hybrides et nouvelles solutions de conduite électrique.

D’après les autorités compétentes allemandes, 168.148 nouvelles voitures ont été enregistrées en mai. Seulement 3,3% de ces véhicules appartiennent à la catégorie des électriques. Ce qui représente un bien maigre progrès par rapport à 2019, où moins de 2% des véhicules achetés étaient électriques. La raison principale avancée serait tout simplement la peur d’une autonomie trop basse, qui ne conviendrait pas aux besoins attendus. Cette décision du gouvernement rapproche cependant un peu plus le pays de l’objectif fixé par Angela Merkel d’amener le nombre de stations de charge au million d’ici 2030, un but ambitieux qui ne s’annonce pas évident.