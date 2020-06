PUBG est jouable gratuitement ce week-end

Difficile d’être passé à côté de PUBG quand on s’intéresse un tant soit peu au monde du jeu vidéo : le titre avait grandement contribué à la popularisation du genre battle royale, et même s’il fut rapidement détrôné par Fortnite, il reste aujourd’hui encore très populaire chez bien des joueurs. Mais dans le cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de tester le titre, c’est l’occasion ou jamais. Steam vient en effet de mettre en place un week-end gratuit, où vous pourrez tenter votre chance et aller en ligne tenter d’obtenir la première place, clamant ainsi le titre ultime de dernier survivant.

La quasi-intégralité du jeu sera donc disponible, notamment la nouvelle playlist de parties classées, à l’exception du store in-game, ce qui semble être une bonne décision étant donné que tous les joueurs essayant le jeu ne l’achèteront pas forcément. Et si PUBG vous séduit, son prix est également réduit de 50% pour trois jours, permettant donc de se lancer dans l’aventure à moindre frais. C’est clairement un bon moment pour les amateurs du genre qui n’auraient pas encore sauté le pas : une grosse mise à jour est arrivée le mois dernier, et les développeurs ont prévu de maintenir les ajouts de contenu pour le reste de l’année.