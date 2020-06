Amazon UK va diffuser des matchs de Premier League gratuitement

Alors que le monde du divertissement se dirige peu à peu vers un retour à la normale, certains événements sportifs ne peuvent malheureusement toujours pas accueillir de public. La Premier League britannique, par exemple, se fera sans spectateurs dans les stades. C’est pourquoi Amazon a décidé de diffuser gratuitement certains matchs de la ligue, sans besoin du Prime. L’entreprise avait débuté son partenariat l’année dernière au Royaume-Uni, et réitère donc l’expérience cette année. Toutefois, la firme va cette fois diffuser plus de contenu gratuit afin de s’adapter aux conditions uniques dues au coronavirus.

Ce championnat reprendra le 17 juin, et si les matchs seront partagés entre différentes chaînes télévisées et réseaux, cette décision d’Amazon devrait au moins permettre au fans d’aller soutenir leurs équipe virtuellement, faute de pouvoir le faire en présentiel. On annonce pour l’instant que 33 des 92 matchs restants avant la fin de la ligue devraient être diffusés gratuitement. Voilà qui devrait consolider la présence de Prime sur le marché sportif, un but sur le long-terme qui pourrait s’avérer extrêmement lucratif pour Amazon. Tout le monde y trouvera donc son compte.

Coming soon…#PrimeVideo will be showing four extra @PremierLeague games this season free of charge 🙌

Fans will not need a Prime membership to watch these matches#PLonPrime pic.twitter.com/u8KB2plpBT

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) June 3, 2020