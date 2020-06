Google attaqué en justice : le mode Incognito ne serait pas si privé

Nouvelle journée, nouvelle affaire pour Google, qui semble démontrer une nouvelle fois que le concept de vie privée n’est pas nécessairement le même pour tout le monde. Un recours collectif vient en effet d’être intenté contre le géant du net, affirmant qu’il violerait plusieurs lois fédérales des Etats-Unis en suivant les activités de ses utilisateurs, même quand ces derniers ont activé le mode Incognito. La firme utiliserait par exemple des outils comme Google Ad Manager, Google Analytics, et bien d’autres applications et plug-ins PC ou smartphone. Des millions d’utilisateurs auraient ainsi été affectés depuis le lancement d’Incognito en juin 2016.

Si les méthodes pour le moins invasives de Google ne sont un secret pour personne, il s’agit d’un nouveau cap qui est passé : l’entreprise aurait tout simplement menti sur le concept même de ce mode Incognito, amenant volontairement les utilisateurs à croire que le système était bien plus sûr et respectueux de leur vie privée que ce qu’il est réellement. Les plaignants demandent 5 milliards de dollars de dommages et intérêts, mais aussi 5.000 dollars par utilisateur affecté, pour violation des lois de protection de la vie privée californiennes.