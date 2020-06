SpaceX : les astronautes de la mission Launch America sont à bord de l’ISS (vidéo)

La mission America Launch se rapproche du succès absolu (« absolu » = retour de la capsule). Le capsule Crew Dragon s’est amarrée à l’ISS ce dimanche 31 mai à 14 h 16 GMT, soit environ 19 heures après la mise en orbite. Il faudra encore attendre 3 heures supplémentaires avant que les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley ne franchissent le sas séparant l’ISS de la capsule. Peu après les accolades de circonstance, l’équipage de l’ISS au complet – Bob Behnken, Doug Hurley, Chris Cassidy et les deux astronautes russes – s’est présenté face caméra pour une petite cérémonie de bienvenue. Très détendu malgré l’importance de l’évènement, l’astronaute Doug Hurley s’est fendu d’un petit message : « Ce fut un honneur de faire partie de cet effort de neuf ans depuis la dernière fois qu’un véhicule américain s’est amarré à la station spatiale internationale ».

La mission Launch America signe la fin de la dépendance américaine aux « taxis russes » Soyouz et marque aussi la transition du transport spatial vers le privé. Beau joueur, le chef de l’agence spatiale russe Dmitri Rogozine a tenu à féliciter la NASA et SpaceX… tout en ne manquant pas de lancer une petite pique : « Je souhaite aux équipes de la Nasa de finir avec succès de reconstruire son système de transport national ». Quant au président Donal Trump, qui était présent près de la zone de lancement du Falcon 9, ce dernier a estimé que la Mission Launch America « démontre que l’avenir appartient à l’industrie spatiale privée »… tout en oubliant un peu au passage l’énorme collaboration scientifique et technologique des ingénieurs de la NASA. Enfin, l’insatiable Elon Musk se projette déjà dans l’avenir et considère que le succès de cette mission constitue avant tout « une première étape dans notre parcours visant à établir une civilisation sur Mars ».