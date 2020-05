La FCC laisse fuiter des informations sur la prochaine Samsung Galaxy Watch

Samsung était jusqu’à présent bien discret en ce qui concerne un éventuel nouveau modèle de sa propre version de la montre connectée, la Galaxy Watch. C’était malheureusement pour la firme et ses besoins de mise en scène sans compter sur la FCC (Federal Communications Commission), qui a laissé en ligne une série de documents présentant des fonctionnalités et tests concernant l’appareil en question. C’est 9to5Google qui a découvert ces dossiers pas vraiment cachés, nous permettant ainsi d’en savoir un peu plus sur la prochaine mouture prévue par Samsung.

D’après ces premiers éléments, on se trouve donc en présence d’un appareil qui n’est pas bien différent de son prédécesseur : on trouve par exemple des modèles résistants à l’eau, en mode LTE et GPS. « Petit » changement cependant au niveau de la taille, les plus grands modèles passeront de 46mm à 45, tandis que les plus petits passeront de 42mm à 41. On ne sait pas encore quand un tel appareil pourrait arriver sur le marché, mais Samsung a déjà profité de l’été pour mettre ses produits sur le marché, aussi il ne serait pas vraiment étonnant de voir cette nouveauté faire son apparition d’ici septembre.