Minecraft Dungeons : un premier DLC, Jungle Awakens, prévu pour juillet

Peu après la sortie de Minecraft Dungeons, le diablo-like de Microsoft dans l’univers en blocs bien connu, on a déjà des premiers détails sur le premier DLC inclus dans le Hero Pass. Il s’agit de Jungle Awakens, présenté sur le blog Mojang comme une aventure en trois missions dans la jungle, comme son nom l’indique subtilement. Ce devrait également être l’occasion de sortir de nouvelles armes, armures et artefacts, mais aussi de nouveaux ennemis à combattre comme le zombie de la jungle, ou encore des plantes empoisonnées. On attend la sortie de ce nouveau contenu pour le mois de juillet.

Quant à la seconde partie de ce Hero Pass, des fuites publiées la semaines dernières indiquent qu’il s’agira de Creeping Winter, avec une sortie d’ici la fin de l’année (au hasard, sur la période de Noël ?) Des screenshots présentent donc des zombies et ours blancs particulièrement belliqueux. En plus de tous ces ajouts de contenu payant, le studio travaille activement sur l’arrivée de fonctionnalités cross-platform gratuites, ainsi que sur du « nouveau contenu cool et gratuit ». Si Microsoft joue bien ses cartes, Minecraft Dungeons pourrait devenir un indispensable dans bien des ludothèques : du fun sans prise de tête, bien mis à exécution dans un univers connu, et pas bien onéreux grâce au Xbox Game Pass, la recette semble réunir tous les ingrédients de la réussite.