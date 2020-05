Microsoft remplace ses journalistes par de l’IA

On aurait presque tendance à l’oublier, mais depuis 25 ans déjà avec le lancement de MSN, ou plus récemment l’arrivée de Microsoft News et ses 800 employés partout dans le monde, Microsoft a investi considérablement dans le domaine des actualités. Malheureusement, avec la percée de l’intelligence artificielle, certains postes semblent superflus : Business Insider et The Guardian ont ainsi avancé qu’une cinquantaine d’employés aux Etats-Unis et 27 au Royaume-Uni avaient été licenciés dans la semaine. Il s’agirait principalement de ceux qui sont chargés de choisir les actualités présentées sur MSN.com, au sein de la division SANE (search, ads, News, Edge) de la firme.

« Comme toutes les entreprises, nous évaluons notre business régulièrement. Ceci peut amener à des investissements approfondis à certains secteurs et, de temps en temps, au redéploiement dans d’autres. Ces décisions ne sont pas le résultat de l’épidémie actuelle. » Même si Microsoft s’en défend, on ne peut pas dire que le coronavirus a épargné l’industrie, quand bien des médias ont déclaré des revenus en chute libre depuis quelques mois. Quoi qu’il en soit, les actualités Microsoft seront désormais beaucoup plus dépendantes de l’intelligence artificielle, les partenaires de la firme étant encouragés à l’utiliser de leur côté.