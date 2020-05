Des employés Facebook ne sont pas d’accord avec la gestion des publications de Trump

Alors que Twitter semble prêt à partir en guerre contre le président des Etats-Unis et maintient sa position en ce qui concerne les tweets marqués comme relevant de la désinformation ou de la glorification de la violence, Facebook a choisi un approche beaucoup plus passive : le réseau social a en effet décidé de maintenir les menaces proférées par Donald Trump sans réaction. Mais les employés ne sont clairement pas satisfaits par cette posture, aussi ils ont répondu à un mémo interne de la firme en demandant aux dirigeants de changer les règles qui s’appliquent dans ce genre de cas.

« Je dois dire que je trouve tous nos efforts pour éviter le problème particulièrement difficiles à supporter. Tout ceci représente un très grand risque d’escalade de la violence et des manifestations en novembre, et si nous ratons ce test, l’Histoire ne nous jugera pas du bon côté, » peut-on par exemple lire. D’autres employés ne sont pas aussi critiques, et demandent simplement des éclaircissements en ce qui concerne les règles de Facebook : « Est-ce que cette publication viole les règles mais est exemptée, ou ne les viole-t-elle pas ? » demande un autre employé. Le réseau social risque donc de revoir sa copie, ou d’apporter des explications plus complètes en ce qui concerne ses politiques d’utilisation.