Factorio sortira de l’accès anticipé le 14 août

Après avoir passé plusieurs années en haut des classements Steam malgré son statut en accès anticipé, on dirait bien que Factorio est prêt à passer à l’étape suivante. Et de façon assez paradoxale quand on regarde l’impact du coronavirus sur bien des studios, Wube Software a décidé de déployer la version 1.0 du titre le 14 août, soit avec près de cinq semaines d’avance sur la date originalement prévue en septembre. Mais la raison est parfaitement logique, puisque les développeurs souhaitent tout simplement éviter d’entrer en compétition directe avec Cyberpunk, prévu juste après l’été.

« Nous pensons que sortir n’importe quel titre aux côtés d’un jeu monumental ressentirait des effets négatifs, alors que tout le monde jouera et couvrira Cyberpunk, qui accaparera toute l’attention dont d’autres jeux pourraient bénéficier, » a déclaré le studio. On pourra donc bientôt se plonger dans la version officielle du jeu de gestion d’usine particulièrement complet et profond, avec de nouvelles fonctionnalités apportées par la 1.0. Le titre est disponible sur Steam pour 25 euros, et pour tous les fans de gestion, il serait véritablement dommage de passer à côté d’un titre aussi peaufiné.