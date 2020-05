Google et Microsoft ont collaboré pour le correcteur orthographique d’Edge et de Chrome

A l’occasion de la sortie de Microsoft Edge 83, l’équipe en charge du développement revient sur le travail de correction et de vérification orthographique et la façon dont il a été mené. La version que nous connaissons résulterait ainsi d’une collaboration entre Microsoft et Google, qui auraient travaillé afin d’améliorer à la fois Edge et Chrome. Les deux navigateurs sont en effet désormais basés sur la fonction incluse Windows Spellcheck, et non plus sur Hunspell, issu d’une implémentation de travaux open-source. Le nouveau système permet une reconnaissance plus solide des liens, acronymes, adresses mail, ainsi qu’une compréhension approfondie grâce à un dictionnaire modifié partagé.

« Cette fonction a été développée en tant que collaboration entre des ingénieurs de Google et Microsoft dans le projet Chromium, permettant à tous les navigateurs basés sur le Chromium de bénéficier de l’intégration de Windows Spellcheck, » a déclaré l’équipe. Ce n’est pas la première fois qu’un partenariat de ce genre naît entre ces deux entreprises : depuis que Microsoft a décidé l’année dernière de passer sur les systèmes Chromium, la firme a notamment participé à l’amélioration des onglets sur Google Chrome.