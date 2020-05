Gmail revoit la présentation du menu des paramètres

Gmail avait jusqu’ici une présentation à deux visages : d’un côté, tout ce qui concerne l’envoi ou la réception de mails est hautement personnalisable et lisible très facilement, et de l’autre, une interface utilisateur assez chaotique en ce qui concerne les paramètres de l’application ou du compte utilisateur. C’est pourquoi Google a déployé une mise à jour faisant arriver un menu d’options rapide et beaucoup plus facile d’accès, qui devrait rendre l’expérience plus fluide. Ainsi, en cliquant sur le petit engrenage, on aura désormais accès à une sélection des paramètres les plus fréquemment modifiés.

Mieux encore, chaque élément modifié de la sorte présente directement un aperçu du résultat, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir en direct les options les plus appropriées. Le menu précédent n’est cependant pas remplacé, et il est toujours possible d’y accéder grâce à un bouton prévu à cet effet, qui amènera à l’intégralité des paramètres modifiables. Le déploiement de la mise à jour vient d’être commencé, aussi même si certains utilisateurs y ont d’ores et déjà accès, elle ne devrait être disponible pour tout le monde que dans les mois à venir.