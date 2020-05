Une suite de Sonic le film est annoncée officiellement

Sonic le film 2 est bel et bien prévu. Paramount Pictures et Sega Sammy, qui se sont occupés du premier film, ont annoncé à Variety qu’une suite est actuellement en préparation. Jeff Fowler sera de retour à la réalisation, tout comme Pat Casey et Josh Miller à l’écriture du scénario.

Le film est toujours à l’étape de développement et rien n’a été communiqué pour l’instant, que ce soit le casting, l’histoire ou la date de sortie. On se doute au moins que James Marsden et Jim Carrey seront de retour dans les rôles du shérif Tom Wachowski et Dr Robotnik.

L’annonce de cette suite n’est en soi pas une surprise. Ceux qui ont vu le film (et tout particulièrement les deux scènes post-générique) ont rapidement compris que l’histoire n’allait pas s’arrêter là. Le personnage de Tails devrait faire son apparition dans la suite, comme ce fut le cas dans le jeu vidéo (Tails a fait ses débuts dans Sonic the Hedgehog 2 sorti en 1992).

Sonic le film a réalisé 306,77 millions de dollars de recettes au box-office. Il raconte l’histoire du célèbre hérisson bleu qui arrive sur Terre et qui fait face au diabolique Dr. Robotnik avec l’aide de son nouveau meilleur ami, Tom.