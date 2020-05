Xbox Series X : 120 FPS et HDR sur les anciens jeux avec la rétrocompatibilité

Jouer aux anciens jeux sur la Xbox Series X va améliorer l’expérience générale. C’est Microsoft qui le dit avec notamment le support de 120 FPS et du HDR.

Lors de son lancement, la Xbox Series X laissera les joueurs découvrir ou redécouvrir quatre générations de jeux. « Ce principe nous tient à cœur depuis le premier jour du développement de cette nouvelle console et a influencé plusieurs de nos décisions en termes de conception », explique Microsoft. Plus de 100 000 heures de tests ont déjà été réalisées et des milliers de titres sont d’ores et déjà jouables sur Xbox Series X aujourd’hui, ajoute le groupe.

Le point positif est que les jeux rétrocompatibles tourneront nativement sur la Xbox Series X et bénéficieront de la puissance de son processeur, de sa carte graphique et du SSD. Cela va permettre d’améliorer l’expérience avec des temps de chargement plus courts, davantage d’images par seconde, une meilleure stabilité dans la fréquence d’images ou une résolution plus élevée. Les joueurs retrouveront ainsi le support du HDR sur les anciens jeux et jusqu’à 120 images par seconde selon les titres.

Enfin, la fonction Quick Resume sera aussi proposée sur les jeux rétrocompatibles, en plus de l’être sur les jeux dédiés à la Xbox Series X. Cette fonction permet aux joueurs de basculer de manière transparente entre plusieurs jeux presque instantanément, les ramenant là où ils étaient, sans avoir à attendre de longs écrans de chargement.