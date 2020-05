Les créateurs de Monument Valley lancent leur nouveau jeu… sur Facebook !

Ustwo, le studio à l’origine du magnifique Monument Valley sur mobile, vient de dévoiler sa toute dernière création, Go! Go! Bots (à ne pas confondre avec Go Gobots, le générique d’une série animée des années 80 chanté par Bernard Minet). Go! Go! Bots est un jeu de course et de « grimpette », en solo ou en multijoueurs, dans lequel les joueurs doivent emmener leurs robots colorés le plus rapidement possible tout en haut du niveau. Le jeu ne semble pas vraiment illustrer les grandes qualités du studio londonien, mais le plus surprenant n’est pas là : Go! Go! Bots est en effet exclusivement disponible sur la plateforme Instant Games… de Facebook, ce qui signifie qu’il est seulement jouable via l’app ou le site Facebook, et nulle part ailleurs. Pas peu fier de son « exclu », Facebook précise même avoir participé aux aspects micro-sociaux du titre ! Go! Go! Bots est jouable à cette adresse.