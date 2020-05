Bouygues Telecom lance la Bbox Smart TV, une offre fixe triple play… intégrée dans une smart TV Samsung !

Bouygues Telecom lance aujourd’hui la Bbox Smart TV, une offre fixe triple play directement intégrée dans une Smart TV Samsung. Les réfractaires aux manuels et autres procédures de paramétrages seront ravis d’apprendre qu’il n’y a pas d’installation particulière à prévoir : le traditionnel décodeur est remplacé ici par une application B.TV+ préinstallée dans l’appareil et donnant accès immédiatement à de nombreux services médias (SVoD notamment) ainsi qu’aux appels illimités vers le fixe et le mobile (en France et vers plus de 110 destinations à l’international) !



L’app B. TV+ sera disponible dès le mardi 2 juin (en même temps que l’offre Bbox Smart TV) sur les Smart TV Samsung de 2019 et 2020 (mises en service à partir de cette date). L’offre Bbox Smart TV s’avère pléthorique et comprendra 151 chaînes, 14 replays, sans oublier les 83 chaînes payantes les plus populaires sur le marché français.

Mais il y a mieux encore, car les abonnés à cette nouvelle offre triple play n’auront plus qu’à débourser 49 euros (au minimum) pour repartir avec Smart TV Samsung 4K 43 pouces (199 euros pour la 55 pouces et 349 euros pour la 65 pouces). L’abonnement à l’offre elle-même est de 39,99 euros/mois (avec un engagement de 24 mois). Cette offre couplée de Bouygues Telecom (hardware + service) n’a pas d’équivalent sur le marché français, et pourra peut-être pousser les derniers réfractaires à la 4K… à franchir enfin le pas. L’offre est aussi une affaire pour les « non-fibrés » puisque la souscription à l’offre donne droit à une installation fibre… gratuite ! L’offre Bbox Smart TV est disponible à cette adresse.