La Raspberry Pi 4 propose désormais 8GB de RAM

La Raspberry Pi Foundation, toujours en quête d’améliorations pour ses minuscules modèles, vient de proposer la dernière en date, et fait là un grand pas : la Raspberry Pi 4 va désormais proposer un modèle à 8GB, qui va donc rejoindre la line-up à 2 ou 4 GB, et coûte un total de 75 dollars. Cette nouvelle machine sera identique aux précédentes, mais devrait cependant permettre aux bricoleurs et habitués de la firme de se lancer dans des projets bien plus gourmands au niveau des besoins en mémoire vive. On pense notamment à tout ce qui touche de près ou de loin le streaming.

Même si les différents composants ont pu changer de place sur la carte pour que cette nouvelle RAM soit une possibilité, ils sont essentiellement les mêmes. Ce dernier modèle est le plus cher de la gamme pour plusieurs raisons : non seulement la RAM est plus conséquente, mais elle nécessite qui plus est pour tenir sur une si petite machine une puce qui n’existait pas avant l’année dernière. Quoi qu’il en soit, ce nouveau modèle premium devrait satisfaire les bricoleurs particulièrement ambitieux.