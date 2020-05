Xbox Family Settings permet de gérer le temps de jeu des comptes enfants

Comme les autres acteurs de l’industrie, Microsoft entre sur un terrain miné quand il s’agit de laisser en libre accès des jeux pour mineurs et enfants, d’autant plus quand ces jeux présentent des fonctionnalités en ligne, et des interactions avec les autres joueurs. Pour aider les parents à contrôler davantage l’expérience de leurs enfants, la firme vient donc de déployer un aperçu de son application Xbox Family Settings, pour les utilisateurs Android, et 10.000 heureux élus sur iOS. On pourra ainsi accéder à divers paramètres concernant les comptes connectés, et gérer plusieurs limites : instaurer des temps de jeu quotidiens, mettre en place des filtres précis pour chaque compte, restreindre ou encore limiter les moyens de communication.

Certains jeux pourront avoir un traitement de faveur sur l’appli : dans le cas de Minecraft, par exemple, il ne sera pas utile de naviguer dans les menus pour activer ou désactiver le jeu en ligne, par exemple. La version finale de l’application devrait être disponible avant la fin de l’année, et il ne serait guère étonnant de voir sa sortie officielle coïncider avec l’arrivée de la Xbox Series X.