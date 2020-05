Trackmania sera un free-to-play avec abonnement

Après une longue attente bientôt terminée pour le retour de Trackmania, le studio vient de détailler le système économique autour duquel s’articulera le jeu de course. Il s’agira d’un titre en free-to-play, avec deux abonnements possibles. Les joueurs ne payant rien auront donc accès aux courses en solo et en multijoueurs, avec le roster principal de 25 maps, qui sera sujet à des rotations régulières. Ils pourront également jouer sur les circuits conçus par les fans, et auront une sorte de version démo pour l’éditeur de skins ou les replays. C’est ici que le premier abonnement intervient.

En effet, pour 10 dollars par mois, l’accès complet à ces dernières fonctionnalités sera débloqué. Cet abonnement de base proposera également des compétitions quotidiennes, et chaque « circuit du jour » et circuit « officiel » sera disponible de façon permanente sur le compte du joueur, plutôt que de suivre les rotations prévues du jeu. Enfin, pour 30$ l’année ou 60$ les trois ans, les utilisateurs passeront au Club Access. On peut ici participer à l’Open Grand League, et avoir une chance de se qualifier pour la Trackmania Grand League. On promet aussi que ce second abonnement offrira un accès à « du contenu exclusif et des activités comme la personnalisation de skins, des campagnes spéciales, des lobbies en ligne, des circuits d’entraînement, et des compétitions. » Le jeu sortira le premier juillet sur Epic Games Store et Uplay.