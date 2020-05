Fact-check : les soutiens de Trump s’en prennent à un employé de Twitter

Après avoir pris une décision inédite, qui a mené pour la première fois à un tweet de Donald Trump comme fake-news méritant une correction, Twitter est sous le feu des soutiens du président des Etats-Unis. Ce dernier avait déclaré en réaction qu’il s’agissait là d’une censure qui pourrait mener à la fermeture du réseau social, et ses électeurs semblent avoir pris d’assaut le compte de Yoel Roth, un employé de la firme. C’est Kellyanne Conway, conseillère de Trump, qui a donné son nom lors d’une interview accordée à la Fox, l’offrant ainsi en pâture à la meute d’enragés des réseaux sociaux.

La Fox a d’ailleurs surenchéri, affirmant que Roth, en plus d’être un féroce anti-Trump depuis des années, était à l’origine du fact-checking du tweet du président. Ce que le réseau social a immédiatement démenti : Roth s’occupe des abus sur le réseau, pas de ce genre de décisions, qui sont plutôt prises par une équipe que par un seul individu. La déclaration n’a malheureusement pas arrêté le harcèlement dont il est victime, recevant les menaces de morts par centaines. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est par la suite intervenu en affirmant que si quelqu’un était à accuser pour cette affaire, c’était lui, et qu’en aucun cas le réseau ne se considérait comme seul détenteur d’une vérité absolue et universelle, se contentant d’offrir le plus d’informations possibles pour que les utilisateurs puissent démêler le vrai du faux et se former leur propre opinion.