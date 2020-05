SpaceX : suivez en direct le premier vol habité de la capsule Crew Dragon (Lien stream-live)

C’est une nouvelle page de l’aérospatiale américaine qui pourrait se tourner ce soir à 23h33. Les astronautes Douglas Hurley et Chris Cassidy, deux vétérans qui ont déjà été aux commandes de la dernières navette spatiale américaine (il y a plus de 10 ans en somme), vont s’élancer vers l’ISS à bord d’une capsule Crew Dragon conçue par la société spatiale privée SpaceX. Et pour la première fois depuis 9 ans, c’est une aussi une fusée américaine, la Falcon 9 de SpaceX, qui propulsera les astronautes en orbite. Pour les Etats-Unis, l’enjeu de ce vol est considérable puisqu’il s’agit rien moins que de couper le cordon avec la Russie et ses fusées Soyouz. Ces 10 dernières années en effet, tous les astronautes acheminés vers l’ISS l’ont été à bord de fusées russes Soyouz. SpaceX doit maintenant prouver qu’il peut atteindre le niveau de fiabilité des équipes du Roscosmos : la fusée Falcon 9 avec les deux astronautes à son bord décollera à 23h33 du Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride. 12 minutes plus tard, le Crew Dragon sera placé en orbite, mais il faudra attendre 19 heures de plus pour l’arrimage final à la station spatiale internationale. Si les conditions météo le permettent, ce vol historique pourra être suivi en direct dès 23h30 sur le lien YouTube ci-dessous :