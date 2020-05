OnePlus 5 et 5T : Android 10 est disponible en version finale

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’un OnePlus 5 ou d’un OnePlus 5T : la mise à jour vers Android 10 est maintenant disponible au téléchargement en version finale.

Le support logiciel de OnePlus est très bon ici puisque les OnePlus 5 et OnePlus 5T ont vu le jour en 2017 avec Android 7 Nougat au départ. Ils ont connu Android 8 Oreo, Android 9 Pie et maintenant Android 10. Ce point est assez ironique quand on sait que certains smartphones sortis en 2019 n’ont toujours pas Android 10 à ce jour.

Android 10 est inclus dans OxygenOS 10.0, la surcouche de OnePlus qui elle aussi se met à jour. Elle améliore la fonction Game Space pour laisser les utilisateurs ajouter leurs jeux favoris dans un seul endroit afin d’y accéder rapidement. On retrouve également la possibilité de bloquer le spam avec des mots-clés dans l’application Messages, l’ajout des gestes à gauche et à droite de l’écran et une barre de navigation en bas pour rapidement passer d’une application à l’autre en allant vers la gauche ou vers la droite.

Android 10 est disponible dès maintenant pour les OnePlus 5 et OnePlus 5T. Il faut faire un tour dans les paramètres pour la rechercher. Si elle n’apparaît pas, réessayez dans quelques jours. Et si vous êtes impatient, vous pouvez télécharger l’application Oxygen Updater sur le Play Store pour forcer le téléchargement.