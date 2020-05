The Big Fix Up : Wallace et Groomit sont les vedettes d’un jeu narratif en AR (trailer)

Wallace et Groomit, duo improbable mis en scène par le talentueux studio Aardman Animations, repartira à l’aventure cette année, mais cette fois pour un jeu narratif en réalité augmentée (AR). The Big Fix Up sera le résultat d’une collaboration artistique et technique entre le célèbre studio britannique, les Fictioneers et l’Université du Pays-de Galles. Dans The Big Fix Up, Wallace et Groomit sont les dirigeants d’une startup baptisée Spick & Spanners. Le joueur dirigera les destinées d’un des employés de cette compagnie et tentera de « réparer » la ville de Bristol. Si l’on en croit les déclarations d’Aardman, l’histoire de The Big Fix Up aurait été ré-écrite en tenant compte de la pandémie de COVID-19, et la partie AR de ce titre pourra entièrement être jouée à la maison (ou en confinement pour ceux qui y sont encore). Le jeu devait initialement obliger le joueur à sortir dans son quartier (à l’instar de Pokémon Go), mais les évènements ont poussé les devs à revoir la trame de l’histoire pour que tout puisse se dérouler « en intérieur ». Wallace & Gromit: The Big Fix Up sera disponible dans le courant de l’année.