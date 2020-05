Virgin Orbit : c’est un échec pour le premier test de lancement d’une fusée

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Virgin Orbit. La compagnie de l’homme d’affaires Richard Branson annonce avoir échoué à envoyer une fusée dans l’espace depuis un avion Boeing 747 spécialement modifié, son premier test en vue de lancements de satellites.

La mission a été « abrogée » quelques instants après que la fusée a été libérée par l’avion, au-dessus de l’océan Pacifique, a indiqué Virgin Orbit dans un communiqué. « Une anomalie s’est produite au début de la première phase de vol. Nous en saurons davantage alors que nos ingénieurs analysent la montagne de données que nous avons collectées aujourd’hui », a indiqué le groupe. Il précise qu’il n’y a eu aucun blessé, tout comme il n’y a eu aucun dégât.

We’ve confirmed a clean release from the aircraft. However, the mission terminated shortly into the flight. Cosmic Girl and our flight crew are safe and returning to base.

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) May 25, 2020