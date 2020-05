The Last of Us 2 : du gameplay et des détails partagés mercredi lors d’un State of Play

Un nouveau State of Play a a été annoncé aujourd’hui. Il sera consacré exclusivement au jeu The Last of Us Part II de Naughty Dog. Le précédent State of Play a eu lieu récemment et était dédié à Ghost of Tsushima.

Le rendez-vous est donné ce mercredi à 22 heures. Naughty Dog dévoilera de nouveaux détails sur son jeu qui est plus qu’attendu. Ce sera aussi l’occasion de découvrir une nouvelle séquence de gameplay présentée comme étant « totalement inédite ».

Il n’est pas précisé quelle sera la longueur de ce State of Play. Mais pour information, celui consacré à Ghost of Tsushima a duré un peu moins de 20 minutes. Il est donc possible que ce soit plus ou moins la même chose pour The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II sortira exclusivement sur PlayStation 4. Il sera disponible le 19 juin prochain.