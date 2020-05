Oppo Reno4 : premières images, et une partie des specs en fuite

Les fabricants mobiles cherchent-ils encore à se protéger des fuites et autres rumeurs ? On peut en douter tant les vannes sont ouvertes. Pas un nouveau modèle qui ne soit abondamment « spoilé » sur les réseaux sociaux, pas un design qui n’échappe à l’œil attentif d’insiders toujours sur la brèche. Et dans 99% des cas, les rumeurs voient juste ! La fuite du jour concerne l’Oppo Reno4 (tout collé si l’on s’en tient à la graphie commerciale), un mobile moyen de gamme qui devrait donc disposer d’un bloc à 4 capteurs si l’on en croit une série de clichés réalisés visiblement à l’intérieur d’une boutique d’électronique (ou d’une sorte de showroom). Les 3 capteurs principaux sont sans doute accompagnés d’un 4ème capteur pour le calcul de la profondeur de champ (amélioration de l’autofocus). L’Oppo Reno4 serait donc disponible en deux coloris, le bleu et un rose pâle, et disposerait de la recharge filaire ultra-rapide en 65 W. L’appareil sera aussi compatible 5G, ce qui, étant donné le positionnement moyen de gamme, devrait se concrétiser par la présence du processeur Snapdragon 765. D’autres rumeurs semblent aussi indiquer que l’écran OLED de 6,4 fonctionnera à la fréquence d’affichage de 90HZ. concernant les autres specs (capteur frontal, ports, etc.), il faudra attendre une présentation officielle… ou d’autres fuites.