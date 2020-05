Pixel 5 : le Snapdragon 765 semble se confirmer, tout comme le positionnement moyen de gamme

Google change de braquet après les ventes décevantes des Pixel 3 et 4. Et une fois n’est pas coutume, c’est bien sur un « petit braquet » que les changements vont s’opérer : le site spécialisé XDA affirme en effet que le Pixel 5 disposera d’un processeur Snapdragon 765(G) et non le très puissant Snapdragon 865. Les noms de codes des Pixel 5 renverraient au processeur moyen de gamme de Qualcomm. Le Google Pixel 5 ne sera donc pas l’un des smartphones Android les plus puissants, ce qui permettra sans doute de le commercialiser à un tarif nettement plus accessible (un sondage client de Google laisse entrevoir un prix de de base de 699 dollars). Est-ce à dire que Google abandonne définitivement « vrai » le haut de gamme sur le marché du smartphone ? Les dernières déclarations du CEO Sundar Pichai laissent pourtant entendre qu’il reste encore des opportunités pour des appareils sans concessions technologiques…

Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.

