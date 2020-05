Retour vers le Futur 2 : la version non-censurée de retour sur Netflix

Netflix serait-il en train de devenir le nouveau « Disney de la SVoD », tant en terme de « poids » sur le marché… que de censure pudibonde ? La question était légitime il y a quelques jours encore, lorsque de nombreux internautes/spectateurs avaient pointé du doigt le caviardage grossier d’une séquence du film culte Retour vers le Futur 2. Dans la séquence d’origine, Marty McFly est de retour en 1955 et met la main sur un Almanach des Sports dont les pages renferment en fait… un magazine de charme de l’époque, le célèbre Oh La La ! Les images du magazine, visibles dans l’extrait, s’avèrent bien plus prudes que n’importe quelle page lingerie du catalogue La Redoute, mais c’était déjà trop pour la team « censure » de Netflix qui a tout simplement retiré la séquence ! Sans surprise, cet élan de pudibonderie excessive a généré un véritable bad-buzz, d’autant plus que quelques jours auparavant, Disney s’était illustré en censurant maladroitement les fesses de Daryl Hannah dans le film Splash (disponible sur Disney+). Après la disparition du téton à l’écran (bientôt du baiser sous le prétexte du COVID ?), allait-on assister à la fin de la culotte en dentelle ? Que nenni, car Netflix vient de réintégrer le film dans sa version d’origine, comme une prise de conscience – un peu tardive – du ridicule de la situation…

Here’s the @netflix edit of Back to the Future Part 2.

If they sloppily edited this beloved trilogy, WHO KNOWS what OTHER films they’ve tampered with without you even noticing? https://t.co/Y1F5Wwy13M pic.twitter.com/Yr9mUItJQx

— Justin Proper 🌈 (@TheJustinProper) May 19, 2020