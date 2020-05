USA : le mouvement anti-confinement aurait été porté par les bots Twitter

Les Etats-Unis sont depuis quelques temps maintenant déchirés par une crise sociale supplémentaire provoquée par le coronavirus : de nombreuses manifestations de citoyens ne croyant tout simplement pas au COVID-19 éclatent dans tout le pays, et on y exige le retrait pur et dur des mesures de confinement et de fermeture des commerces. Il devient de plus en plus difficile pour les différents Etats de calmer ces mouvements, d’autant plus que le gouvernement Trump fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Des chercheurs de l’Université de Carnegie Mellon viennent cependant de découvrir que les bots des réseaux sociaux ont joué un rôle bien plus important que la plupart des citoyens dans la croissance de ce mouvement.

Et les statistiques ne laissent effectivement aucune place au doute : la moitié des 200 millions de tweets concernant le coronavirus sont issus directement de bots, tandis qu’environ 50% des tweets demandant la « réouverture de l’Amérique » et 60% des 1000 comptes les plus influents ayant retweeté sont également des bots. Les chercheurs se sont basés pour ces chiffres sur le travail d’une intelligence artificielle ayant étudié pour chaque compte le nombre de followers, la fréquence des tweets, mais aussi leur provenance géographique.