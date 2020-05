Risk of Rain 2 sortira finalement en août

Risk of Rain 2, la suite du hit de Hopoo Games, va sortir avec un peu de retard. Arrivé l’année dernière en accès anticipé, la sortie de la version 1.0 était à l’origine prévue pour ce printemps, soit au plus tard d’ici un mois. Mais le studio vient d’apporter une mauvaise nouvelle pour les fans les plus impatients : le jeu aura vraisemblablement plusieurs mois de retard, et n’arriverait qu’au mois d’août. D’après les développeurs, il ne s’agit absolument pas d’une conséquence du coronavirus, mais plutôt d’ambitions revues à la hausse en ce qui concerne le contenu qu’apportera la sortie officielle du titre.

Hopoo Games a en effet publié un tweet pour prendre la température quant à ce que les joueurs attendaient de cette version finale, et aurait écouté les retours pour adapter le contenu : « Avec ce tweet, nous avons non seulement appris qu’il reste encore quelques points à améliorer sur lesquels nous pourrions travailler, mais aussi que vous êtes passionnés à propos de ce que cette 1.0 de RoR2 pourrait être – avec beaucoup de suggestions fantastiques et d’idées de choses qui n’étaient pas prévues sur la roadmap originale. »