Out (Disney+) : pour la première fois, l’homosexualité au coeur d’un court-métrage Disney

Depuis quelques années, Disney fait de très (trop ?) gros efforts pour tenir compte des diversités ethniques, de genre ou de sexe, mais aussi étonnant que cela puisse paraitre, la firme aux grandes oreilles n’avait encore jamais mis en scène un couple homosexuel. C’est désormais chose faite avec Out (comme « coming-out »), un court-métrage Pixar de la collection SparkShorts que l’on peut visionner dès aujourd’hui sur la plateforme de SVoD. 34 ans après le superbe My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, Disney franchit donc enfin le Rubicon. Il était plus que temps. Les plus critiques diront que le pli sera pris lorsque des couples homos ou lesbiens apparaitront dans des longs métrages Disney, mais c’est un premier pas…

Un nouveau SparkShorts Pixar fait son arrivée ! 🤗 Out, disponible en streaming dès demain sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/DEv9a2Ee67 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 21, 2020