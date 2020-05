Sea of Thieves débarque sur Steam le 3 juin

Plus de deux ans après son arrivée sur le Microsoft Store, et suivant l’apparition soudaine et bien discrète d’une page Steam, Sea of Thieves va enfin arriver sur la plateforme de Valve. Rare vient en effet d’annoncer que dès le 3 juin, le jeu de piraterie sera disponible sur le store. Et comme ce qui semble être devenu le nouveau standard des jeux Microsoft, le cross-play sera de la partie, et il sera donc possible pour les joueurs sur le Microsoft Store, sur Steam, mais aussi sur Xbox One de jouer tous ensemble. Il faudra cependant créer un compte Xbox Live pour les nouveaux joueurs.

Quant aux autres, même s’il faudra à nouveau acheter le jeu s’ils veulent y avoir accès depuis la plateforme, leur compte permettra de conserver toute leur progression : rangs avec les différentes compagnies, pièces d’or et achats cosmétiques compris. De même, les succès obtenus précédemment seront directement débloqués sur Steam. Voilà qui ne devrait pas faire de mal à la base de joueurs qui s’est bien réduite malgré les ajouts faits depuis la sortie, qui ont considérablement étoffé l’expérience.