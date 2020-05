EA va sortir le code source de deux jeux Command & Conquer cultes

Les deux grands classiques de la stratégie que sont Command and Conquer: Tiberian Dawn et Command and Conquer: Red Alert vont connaître un second souffle, EA nous l’assure : le studio va en effet rendre disponible le code source des deux jeux cultes d’ici la sortie à venir de la Remastered Collection le 5 juin prochain. Cette sortie devrait ainsi permettre aux joueurs les plus créatifs de créer des mods pouvant affecter tous les aspects du jeu, et proposer une expérience plus complète que jamais grâce à la collection massive d’assets disponibles.

Jim Vessella, producteur des versions remastered, a affirmé que « ces DLL open source devraient aider les utilisateurs à concevoir des maps, créer des unités personnalisées, modifier les logiques de gameplay, remplacer certains visuels, et modifier les données de façon générale. » De quoi offrir un complément créatif solide à l’éditeur de maps officiel qui sera proposé. Et ces mods seront à la fois disponible pour les versions Steam et Origin des titres, ce qui devrait satisfaire tous les joueurs, même si le processus d’installation de ces assets custom différera selon la plateforme utilisée.