Samsung prépare un Galaxy S20 Tactical Edition pour les militaires

Samsung a préparé pour son Galaxy S20 une Tactical Edition au public bien précis. Mais ne commencez pas à sortir la carte bleue, cette version Tactical Edition sera réservée à un usage pour les militaires et autres agents fédéraux. En plus du casing renforcé spécial que l’on peut voir sur les images, l’appareil est doté de fonctionnalités particulières pouvant servir à accomplir diverses missions. Le constructeur a notamment évoqué deux couches de chiffrement, ce qui devrait assurer une sécurité conséquente, mais aussi la capacité de se connecter aux radios tactiques facilement.

Mais d’autres fonctions plus adaptées au combat sont présentes : on peut ainsi activer et désactiver l’écran tout en portant des lunettes de vision nocturne, et un mode discrétion permet de désactiver le LTE et arrête tous les broadcasts RF pour éviter d’être entendu. Déverrouiller l’appareil en mode paysage est de plus facilité, afin de permettre son utilisation quand il est fixé sur le torse des utilisateurs. En ce qui concerne le reste des caractéristiques techniques, il s’agit d’un Galaxy S20 classique, et cette nouvelle version tactique sera disponible au troisième trimestre 2020.