Des scientifiques mettent au point un oeil cyborg

Véritable fantasme et symbole de tout un pan de la science-fiction, l’oeil robotique des cyborgs serait désormais bien plus proche que nous le pensions précédemment. Si le travail sur des yeux artificiels ne date pas d’hier, une équipe de chercheurs vient de faire une percée qui pourrait permettre la conception de machines capables d’imiter l’oeil humain mieux que jamais auparavant. Ils ont mis au point un « oeil cyborg », aux fonctions et structures bien proches de ce que nous connaissons. Un système de nanofils photosensibles contenu dans une membrane en oxyde d’aluminium fait office de rétine, tandis que des fils en nanométaux simulent les nerfs, envoyant les informations des capteurs directement à une unité de traitement externe. Même l’humeur vitrée est présente, grâce à un liquide ionique.

Une couche d’indium vient également aider le contact électrique, et une sorte de douille en polymères permet de maintenir le tout placé et aligné correctement pour en assurer le fonctionnement. Et même si dans certains domaines comme la rapidité des réponses, cet oeil est supérieur au nôtre, il n’est clairement pas prêt à remplacer son équivalent organiques. L’angle de vue de 100 degrés est inférieur à ce que nous connaissons, et la résolution à 100 pixels est trop basse pour produire des images correctes. De plus, la production de tels appareils est lente et coûteuse, avec une durée de vie des matériaux encore inconnue, mais susceptible d’être insuffisante. Le progrès reste cependant remarquable, et devrait nous rapprocher considérablement des yeux artificiels fonctionnels capables de rendre la vue.