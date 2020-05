Kerbal Space Program 2 est repoussé à l’an prochain

Les développeurs de Kerbal Space Program, le simulateur d’aventures spatiales complètement déjantées basées sur un moteur physique extrêmement poussé, viennent d’annoncer une triste nouvelle pour les fans : la suite du jeu sortira plus tard que prévu, retardée à l’automne de l’année prochaine. L’équipe a détaillé sa décision sur son compte Twitter : « Nous faisons un grand jeu complet bourré de nouvelles fonctionnalités, mais ce processus prendra plus longtemps que ce que nous avions initialement prévu. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui à cause de l’épidémie de COVID-19, nous faisons face à des défis uniques qui nécessitent plus de temps pour être implémentés, créés, testés, et pour faire de KSP2 le meilleur jeu possible. Nous comprenons que ce ne sont pas les nouvelles que vous vouliez voir, mais au final, nous devons prendre la meilleure décision pour le développement de Kerbal Space Program 2. »

On ne s’en fait pas cependant, le studio a fait ses preuves avec la sortie et le suivi du premier titre, aussi on ne doute pas que l’attente en vaudra largement la peine. En attendant, on nous promet jusqu’au lancement du contenu venant détailler les nouveautés du jeu, notamment des blogs de développeurs ou encore des vidéos détaillées. Et avec du gameplay ajoutant les voyages interstellaires, la conception de colonies et la récupération de ressources, il y aura de quoi faire.